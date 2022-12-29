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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bulunan mağaralardaki Tuz Terapi Merkezi, FPV drone ile görüntülendi

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AA
  • Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi

    Doğu Anadolu Bölgesi'nin tuz ihtiyacının karşılandığı Tuz Dağı'nda bulunan ve sağlık turizmine kazandırılması planlanan mağaralar, son dönemde Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri ile bölgeye gelen ziyaretçileri ağırlıyor.
  • Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi

    AA'nın haberine göre tamamı ışıklandırılan, sosyal alan çalışmaları devam eden Tuz Terapi Merkezi'nin her mevsim talep görmesi için Tuzluca Kaymakamlığınca çalışma yürütülüyor.
  • Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi

    Ayda yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği mağaraların labirent gibi birbiriyle bağlantılı odaları, FPV drone ile kaydedildi.

     
  • Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi

    "ÇOK GÜZEL BİR MİMARİSİ VAR"

    Ziyaretçilerden Barış Arığtekin, bölgeyi gezmek için arkadaşlarıyla Erzincandan geldiklerini söyledi.
  • Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi

    Iğdır'a ilk kez geldiğini ifade eden Arığtekin, "Tuz mağaralarını çok beğendik. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Çok güzel bir mimarisi var, çok büyük bir tarih yatıyor aslında. Bu benim çok ilgimi çekti. Bence herkes burayı görmeli" dedi.

     
  • Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi

    Kasım Adlım da Vandan geldiklerini ve mağaraları çok beğendiklerini anlattı.

     

     
  • Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi

    Mağaraların iç mimarisine şaşırdıklarını dile getiren Adlım, "O eski zamanda bu işçiliği yapmışlar. Duvarları çok ilgi çekici. Benim en çok kristal tuzlar ilgimi çekti. İlk defa görüyorum ve bayağı ilgimi çekti. 
  • Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi

    Ben Van'dan sırf burayı görmek için geldim, yine geleceğiz. Bütün arkadaşları toplayıp geleceğim" ifadelerini kullandı.
  • Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi
  • Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi
  • Tuz mağaraları FPV drone ile görüntülendi

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