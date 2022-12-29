Iğdır'a ilk kez geldiğini ifade eden Arığtekin, "Tuz mağaralarını çok beğendik. Tekrar gelmeyi düşünüyoruz. Çok güzel bir mimarisi var, çok büyük bir tarih yatıyor aslında. Bu benim çok ilgimi çekti. Bence herkes burayı görmeli" dedi.