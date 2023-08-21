Tuzla'da 447 kilogram sıvı uyuşturucu ele geçirildi: 5 gözaltı

İstanbul Valiliği, Tuzla'da 447 kilo 510 gram sıvı uyuşturucu maddenin ele geçirildiği operasyonda, biri yabancı uyruklu 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

AA'nın haberine göre; Valilikten yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 2'si TIR 3 araca yönelik operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Bidonlar içerisinde sıvı halde uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerimiz, 20 Ağustos 2023 tarihinde Tuzla ilçesinde biri binek araç, ikisi ise TIR olmak üzere toplam 3 araca yönelik operasyon düzenlemiştir. Yapılan operasyon sonucunda 20 adet bidon içinde toplam ağırlığı 447 kilo 510 gram sıvı metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Operasyonda biri yabancı uyruklu olmak üzere 5 kişi gözaltına alınmış olup olayla ilgili adli süreç başlatılmıştır" ifadesi kullanıldı.

VALİ GÜL TEBRİK ETTİ

İstanbul Valisi Davut Gül de operasyona ilişkin görüntüleri, "Tebrik ederim" notuyla alıntılayarak sosyal medya hesabından paylaştı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.