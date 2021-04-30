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Tuzla'da bir okulun yapımı tamamlandı, bir okula ek bina yapıldı

Tuzla Şifa Mahallesi’nde Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nun yapımı tamamlanırken Barış Manço Ortaokulu'nda 16 derslikli ek binanın temeli atıldı.

Tuzla'da bir okulun yapımı tamamlandı, bir okula ek bina yapıldı
AA

Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitimin ara verildiği dönemleri fırsata çeviren belediye eğitime yapılan yatırımları hızlandırdı.

Şifa Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 24 derslikli Fatih Sultan Mehmet İlkokulu, toplam 9 milyon 500 bin lira yatırım ile tamamlanarak, tabelası asıldı. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Ortaokulu'nun tek dersli sisteme geçebilmesi için planlanan 16 derslikli ve 10 milyon lira yatırımlı binanın da temeli atıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen törene Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu ile siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı.

Açılışta konuşan Tuzla Kaymakamı Akça, gençlere hizmet verecek büyük bir okulun tabelasını astıklarını belirtti.

Belediyenin çok ciddi desteği olduğu bir temel atma törenini de yaptıklarını kaydeden Akça, "Geleceğimizi şekillendirmede en önemli araç eğitimdir. Eğitimin, toplumun bütün aktörlerinin kucaklaması gereken bir konu olduğunu her zaman söylerim." ifadelerini kullandı.

Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı ise Tuzla’nın geleceğe dair yapacakları en önemli şeyin eğitime yatırım olduğunu belirtti

İki okul sözlerinin olduğunu kaydeden Yazıcı, "Milli Eğitim Bakanlığı’nın büyük çalışması ile Kaymakamımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün gayretleri ile yatırımı alındı ve bir soğuk kış gününde atılan temelin, bugün güzel bir ramazan ayında açılışını gerçekleştirmiş olduk." değerlendirmesini yaptı.

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