Tuzla'da et ürünleri işlenen fabrikada yangın
İstanbul Tuzla'da et ürünleri işlenen fabrikanın soğuk hava deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü
Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tepeören Mahallesi Eski Ankara İstiklal Caddesi'nde, et ürünleri işlenen fabrikanın soğuk hava deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, fabrikada soğutma çalışması yapıldı.
*Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.