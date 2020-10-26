Tuzla'da evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Postane Mahallesi'nde 3 şüphelinin hırsızlık amacıyla zillere bastıkları yönündeki ihbar üzerine yapılan kontrollerde kaçmaya başlayan ve kaçarken ellerindeki malzemeleri atan zanlıların gözaltına alındığı belirtildi.

Çevrede yapılan aramada, 2 adet altın yüzük, 2 adet altın bilezik, 1 adet taş işlemeli kolye ucu, 1 adet altın renkli saat, 2 adet çeyrek altın çerçevesi, 1 adet bileklik, 1 adet küpe, 6 adet cam bardak, 6 adet tabaklık, 2 adet cam süs eşyası ele geçirildi.

Şüphelilerden Zekiye O.'nun hırsızlık suçundan 77 kaydı olduğu ve 16 evden hırsızlık suçunun faili olarak arandığı ortaya çıktı.

Gökçe U.'nun evden hırsızlık suçundan 1 kaydı, Yeter U.'nun ise hırsızlık suçundan 1 aranma kaydı ile 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

3 zanlı tutuklanarak cezaevine teslim edildi.