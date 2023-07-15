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        Tuzla'da hafriyat kamyonu tartışması

        Tuzla'da döküm sahasını kullanan hafriyat kamyonlarının güzergah dışına çıkarak tehlike saçtığını öne süren çevre sakinleri şikayette bulundu. Şikayetleri üzerine açıklama yapan İBB, "Güzergahları dışında hareket eden hafriyat araçları için gerekli denetimlerin yapılması adına 06.06.2023 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürlüğü'ne üst yazı yazılmıştır" denildi. Bu arada döküm sırası bekleyen kamyonların, metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturduğu görüldü.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 17:07
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        Tuzla'da hafriyat kamyonu tartışması
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        Tuzla'da, İstanbul-Kocaeli sınırında yer alan Akfırat bölgesinde bulunan hafriyat döküm sahasını kullanan hafriyat kamyonları hakkında, çevre sakinleri, kamyonların ses, hava, görüntü kirliliğinin yanı sıra trafikte yaya ve araç güvenliğini tehlikeye attığını belirterek şikayetçi oldu.

        Çevrede yaşayanlar, hafriyat kamyonları ile ilgili şikayetlerini İBB ve CİMER'e de ilettiklerini aktardı.

        Öte yandan, hafriyat döküm kamyonlarının kullandığı güzergahta siteleri, konutlar, iş yerleri ve İstanbul Park'ın da yer aldığı görüldü.

        Sosyal medyada da tartışma konusu olan konu hakkında, bir çevre sakini İBB'ye ilettiği şikayeti ve aldığı geri dönüşü sosyal medya hesabında paylaştı.

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        O paylaşımda ise ilgili İBB biriminden şikayete, "Başvurunuzla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Lojistik Yönetimi ve Terminaller Müdürlüğü ile yapılan görüşme neticesinde alınan bilgi şu şekildedir: Söz konusu Tuzla ilçesi İstanbul Park Bulvarı güzergâhını kullanan hafriyat kamyonlarının geçiş esnasında beton, çakıl dökerek ve toz çıkararak çevre kirliliğine neden olduğu, hız limitine uymayarak can ve mal güvenliğini tehlikeye attığından dolayı hafriyat kamyonları için yol güzergahının değiştirilmesi için bölgede yer alan döküm sahalarını kullanan araçlara 19.04.2022 tarihinden itibaren belirlenen İstanbul Park Bulvarı yerine alternatif güzergâhlara belge düzenlenmektedir. Güzergahları dışında hareket eden hafriyat araçları için gerekli denetimlerin yapılması adına 06.06.2023 tarihinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve Anadolu Yakası Zabıta Şube Müdürlüğü'ne üst yazı yazılmıştır" cevabı verildiği görüldü.

        "BU KAMYONLAR BİZİ PERİŞAN ETTİ"

        Mahallede esnaflık yapan Aykut Karagöz, "İleride Akfırat'ta döküm sahası varmış oraya gidiyorlar ama bu kamyonlar bizi perişan etti. Ben market işletiyorum, burada fırıncımız da var, ekmek getirecek getiremiyor. Müşteriler dükkana yanaşamıyor. Burada villalar, piknik alanı, üniversite var. Sesten, tozdan ve trafikten şikayetçiyiz. Bunlar bildiğiniz terör estiriyorlar. Daha önce birçok yere şikayet ettik İBB'ye hatta CİMER'e şikayet ettik. İBB'den tam olarak bir çözüm alamadık. Müşterimizi duyamıyoruz sesten, kapımızı açamıyoruz, bütün ürünlerimiz toz içinde biz silmekten bıktık" ifadelerini kullandı.

        "YAŞANACAK BİR YER DEĞİL BURASI BİTTİ"

        Çevredeki bir iş yerinde çalışan Esma Tanlı, "Çok rahatsızız. Trafik felç oluyor, aşırı ses ve gürültü var. Tozdan yol gözükmüyor. Hız kurallarına kesinlikle uymuyorlar. Biz anlamıyoruz, biz kırmızı ışıkta geçsek, radardan geçsek anında ceza yazılıyor, bunlara yazılmıyor mu? Kırmızı ışıkta dahi durmuyorlar. Burada hemen hemen her gün kaza oluyor, aşağı yolda bir devrilme olmuş. İş yerinin içerisi her gün bir karış toz. Yaşanacak bir yer değil burası bitti. Burada doğayla iç içe bir yaşam vardı ama bu kamyonlar sayesinde bitti" şeklinde konuştu.

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        Çevrede araç kullanan biri ise, "Şikayetçiyiz, bazen araçla giderken tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Biz biraz daha iç bölümlerde oturuyoruz ama gidip gelirken çok sıkıntı yaratıyor bu kamyonlar" dedi.

        "BAŞKA BİR GÜZERGAH YOK, SADECE BURASI VAR"

        Hafriyat kamyonu şoförü Erhan Bağdu, "Döküm alanı Anadolu Yakası'nda iki yer var ve küçük kapasite yetmiyor. Tabi ki rahatsızlık oluşturuyor, trafiği de aksatıyor, bizim işimiz de aksıyor. Şimdi yasak saatleri var mecbur gidip geliyorsun, buna 10 kişiden 8'i uymuyor yapacak bir şey yok. Sabah 10'da başlıyorsun işe akşam 4'e kadar. Koca arabanın tekerinin dönmesi gerekiyor, kasko, sigorta dünya para. Başka bir güzergah yok. Sadece burası var. Burası bize serbest, belge de var" şeklinde konuştu.

        "İSTER İSTEMEZ İNSANLARIN ŞİKAYETİ OLUYOR"

        Hafriyat kamyonu şoförü Harun Özgan ise, "Burada döküm alanı var, hafriyata talep çok, araç yok. Araçların trafiğe çıkışı tehlike, ama bu şekilde yaşamaya alışacağız yapacak bir şey yok. İster istemez insanların şikayeti oluyor. Şimdi şurada otursanız çevrede bu araçlar toz toprak razı gelir misiniz? Herkesin birbirini anlayışla karşılaması gerekiyor. Başka bir güzergah yok. Şile tarafında döküm alanı vardı buraya aldılar. Burayı doldurmaları gerekiyormuş öyle bir söylenti aldık, tabi yetkili bir ağızdan değil arkadaş ortamımızdan" dedi.

        Bu arada Tepeören Mahallesi'ndeki İstanbul Park Bulvarı yolunda kamyonların metrelerce döküm sırası kuyruğu oluşturduğu görüldü

        #tuzla
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