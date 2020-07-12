İHA

Olay, İstanbul'un Tuzla ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre husumetli iki grup sokakta araçlarla karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma kısa sürede fiziksel şiddete dönerken taş ve sopalar bir süre sonra yerini pompalı tüfeğe bıraktı. Gruplardan birisi pompalı tüfekle diğer grubun otomobiline kurşun yağdırdı.

Şans eseri kurşunlar kimseye isabet etmezken aracın camları kırıldı. Öfkeli ve silahlı iki grup da olay yerinden kaçarken binalardaki vatandaşlar büyük panik yaşayarak polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridiyle olay yerinin bulunduğu noktayı koruma altına alırken hiç bir sivil vatandaşın girişine izin verilmedi.

Gruplardan birisi olay yerinden kaçtığı otomobille yakalanırken bir diğer grubu arama çalışmaları devam ediyor. Olay Yeri İnceleme ekipleri ise güvenlik şeridinin içinde yer alan her delili büyük bir titizlikle incelerken bir görgü tanığı yaşananları balkondan karşı komşusuna anlattı.