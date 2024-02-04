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        Haberler Gündem Tuzla'da korkutan yangın

        Tuzla'da korkutan yangın

        İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir binanın üst katında çıkan yangın hızla yayıldı, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 23:22 Güncelleme: 04.02.2024 - 23:22
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        Tuzla'da korkutan yangın
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        Tuzla'da 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmaların ardından söndürülürken 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aydınlı Mahallesi, Eftalya Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek alt kata da sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından sokakta güvenlik önlemi alınırken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemelerin ardından belirlenecek.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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