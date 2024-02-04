Tuzla'da korkutan yangın

Tuzla'da 2 katlı binanın çatı katında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın itfaiye ekipleri tarafından bir saat süren çalışmaların ardından söndürülürken 2 katlı bina kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Aydınlı Mahallesi, Eftalya Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın çatısında çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek alt kata da sıçradı.