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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tuzla'da palet fabrikasında yangın | Son dakika haberleri

        Tuzla'da palet fabrikasında yangın

        İstanbul'un Tuzla ilçesinde palet fabrikasında yangın çıktı. Kapalı alanda başlayan ve depolama sahasında paletlere sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2025 - 07:47 Güncelleme: 12.01.2025 - 07:47
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        Tuzla'da palet fabrikasında yangın
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        İstanbul Tuzla'da, palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Tepeören Mahallesi Kirazlı Caddesi'nde yaklaşık 1000 metrekare alana sahip palet depolama ve üretim tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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        FABRİKADA HASAR OLUŞTU

        AA'nın haberine göre; kapalı alanda başlayan ve depolama sahasında paletlere sıçrayan yangın çevre ilçelerdeki itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

        Yangın sonucu fabrikada hasar meydana geldi.

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        #Son dakika haberler
        #istanbul
        #tuzla
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