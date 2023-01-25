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Haberler Gündem 3. Sayfa Tuzla'da seralar bölgesinde korkutan yangın
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Tuzla'da depoda çıkan yangın seralara sıçradı

İstanbul Tuzla'da çok sayıda seranın bulunduğu bölgedeki bir depoda yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü

Tuzla'da seralar bölgesinde korkutan yangın
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DHA

Tuzla'da bitişik nizamda çok sayıda seranın bulunduğu alanda yangın çıktı. Depo olarak kullanılan konteynerde başlayan yangın, çevredeki seralara sıçradı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü.

DHA'nın haberine göre; yangın, saat 03.30 sıralarında Aydınlı Mahallesi Bahçeler Sokak'ta, bitişik nizamda çok sayıda seranın yer aldığı alanda bulunan depoda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan alevler kısa sürede büyüdü. Alevler daha sonra deponun etrafındaki seralara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülen yangında, depo ve bazı seralar kullanılamaz hale geldi.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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