Tuzla Piyade Okulu arazisinde yangın söndürüldü
İstanbul Tuzla'da Piyade Okulu içerisinde çalılık alanda yangın çıktı. Yangın itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü
Tuzla Piyade Okulu'nda çalılık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 12.30 sıralarında Tuzla Piyade Okulu yerleşkesindeki çalılık alanda çıktı. Yangın çalılık alanın çeşitli bölgelerine sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.