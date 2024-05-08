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        Haberler Gündem İstanbul Tuzla TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı - Güncel haberler

        Tuzla TEM Otoyolu'nda TIR alev alev yandı

        Tuzla TEM Otoyolu'nda seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Emniyet şeridinde alev alev yanan TIR, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken otoyolda yoğun trafik oluştu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 01:27 Güncelleme: 08.05.2024 - 01:27
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        TEM Otoyolu'nda TIR alev aldı
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        Yangın, saat 23.00 sıralarında TEM otoyolu Ankara istikameti Tuzla Orhanlı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde bulunan TIR'da bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Şoför TIR'ı emniyet şeridine çekerken, itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürürken, otoyolda yoğun trafik oluştu.

        Ekiplerin TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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