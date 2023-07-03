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Tuzla’da durdurulan araçtan yüklü miktarda uyuşturucu çıktı

İstanbul polisi tarafından Tuzla’da bir araca yapılan operasyonda, otomobilin bagajına zulalanmış 125 kilogram metamfetamin ile ruhsatsız silah ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tuzla’da durdurulan araçtan yüklü miktarda uyuşturucu çıktı
İHA

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz Pazartesi günü içerisinde kuşkulu 2 kişinin bulunduğu bir otomobili Anadolu yakasında yakın takibe aldı. Takipteki araç Tuzla ilçesinde durduruldu. Polis hassas burunlu narkotik köpeğiyle otomobilde arama yaptı. Dedektör köpek, aramada aracın bagaj bölümüne tepki verdi. Tepki verilen bagajı polis, siyah torbalara konmuş 125 kilogram metamfetamin ve torpidoya zulalanmış bir ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirdi.

Polis araçta bulunan sürücü de dahil 2 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanarak emniyete götürülen şüphelilerin, uyuşturucunun kendilerine ait olduğunu itiraf ettikleri öğrenildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan 2 kuşkulu, ifade işlemlerinin sonunda adliyeye sevk edildi. Her iki zanlının, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

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