TFF 1. Lig'in 18. haftasında Akhisarspor, deplasmanda Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Burak Pakkan, Hüsnü Emre Çelimli, Emrah Ünal
Tuzlaspor: Metin Erol, Erdem Özgenç, İsmail Konuk, Yasin Güreler, Ferhat Öztorun (Dk. 77 Samet Asatekin),Segbefia (Dk. 41 Özgür Can Özcan),Onur Ayık (Dk. 41 İsmail Haktan Odabaşı),Gökcan Kaya, Cajic, Pucko (Dk. 56 Vedat Bora),Thuram
Akhisarspor: Halil Yeral, Semih Görer, Doğukan Nelik, Göksu Mutlu, Kadir Keleş, Yusuf Cihat Çelik (Dk. 69 Mert Özyıldırım),Keita, Delarge (Dk. 82 Bertuğ Bayar),Onurcan Güler (Dk. 90+2 Yavuz Serkan Özbakan),Ayuk Taku (Dk. 90+2 Halil İbrahim Karavuş),Peter (Dk. 82 Berat Onur Pınar)
Goller: Dk. 37 Delarge, Dk. 64 ve 76 Onurcan Güler (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Onurcan Güler, Dk. 72 Peter (Akhisarspor),Dk. 38 Erdem Özgenç, Dk. 53 İsmail Konuk, Dk. 57 Ferhat Öztorun, Dk. 80 Cajic (Tuzlaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Ferhat’ın sol kanattan ceza sahası dışına yaptığı ortada yay üzerinde Thuram’ın yarım vole şeklinde yaptığı vuruş kalenin sağından auta çıktı.
13. dakikada ceza alanı dışında kaleye yaklaşık 20 metre uzaklıkta topla buluşan Ferhat’ın çektiği sert şut direğe çarparak dışarı gitti.
37. dakikada Peter’ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Delarge’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
64. dakikada sağ kanattan Delarge’ın ceza sahasına girmeden içeriye çevirdiği ortaya savunmada İsmail müdahale etti. Penaltı noktası üzerine düşen meşin yuvarlağı önünde bulan Onurcan’ın sert şutu filelere gitti. 0-2
76. dakikada Keita’nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Delarge, pasını kale önündeki Onurcan’a gönderdi. Bu oyuncunun müsait pozisyondaki vuruşuyla fark 3’e çıktı. 0-3
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