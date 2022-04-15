Tuzlaspor: 4 - Gençlerbirliği: 0
Stat: Eyüp
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Murat Temel, Nurettin Dinçer Demir
Tuzlaspor: Emre Koyuncu, Erhan Kartal (Dk. 46 Samet Asatekin - Dk. 50 Mehmet Coşkun), İsmail Konuk, Posmac (Dk. 83 Gökhan Akkan), Ferhat Öztorun, Rotman, Diack, Bardhi, Çekdar Orhan (Dk. 72 Sedat Şahintürk), Ahmet Yazar (Dk. 83 Tayfun Aydoğan), Ezeh
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Ömürcan Artan), Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Aksel Aktaş (Dk. 46 Tshibola), Grechyshkin (Dk. 75 Serdarcan Eralp), Barış Alıcı (Dk. 64 Eleke), Rahmetullah Berişbek (Dk. 46 Musa Şahindere), Sallallich, Lima
Goller: Dk. 18 Ahmet Yazar, Dk. 21 ve 45+2 Ezeh, Dk. 42 Diack (Tuzlaspor)
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