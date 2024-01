Tuzlu sulardaki kıvrımlı kıyı ormanları

Deniz ve karasal ekosistemlerin birleştiği alanlarda, genellikle deltalarda görülen özel bitki örtüsü mangrovlara tropikal ve subtropikal bölgelerde, ekvatora yakın deniz kıyılarında rastlanıyor.

Bitki türleri, kabuklular, balıklar, kuşlar ve diğer deniz canlılarının bir arada yaşadığı mangrov ekosistemleri önemli biyoçeşitlilik kaynağı olarak değerlendiriliyor.

YOK EDİLMESİ KÜRESEL ISINMAYI HIZLANDIRIYOR

Mangrov ormanlarının, yüksek karbondioksit depolama kapasiteleri sayesinde, atmosferdeki karbondioksiti emerek sera gazı etkisini azalttığı ve böylece iklim değişikliğiyle mücadelede önemli yere sahip olduğu biliniyor.

Oregon Üniversitesi ve Uluslararası Ormancılık Araştırma Merkezinin 2017'de yaptığı ve Frontiers in Ecology and the Environment dergisinde yayımlanan makalede mangrov ormanlarının çeşitli gerekçelerle yok edilmesinin, küresel ısınmayı hızlandırdığına dikkat çekiliyor.

Makalede, mangrovların köklerinde yüzyıllar boyunca karbondioksit gazı depolayabildiğine vurgu yapılarak, bu ormanlar yok edildiğinde atmosfere önemli ölçüde sera gazı yayıldığı ortaya konuyor.

Mangrovların, dünyada tüm tropikal ormanların yüzde 0,6'sını oluşturmasına karşın, yok edilmesiyle ortaya çıkan sera gazının, tüm tropik ormanlarının yok edilmesiyle atmosfere salınan sera gazı miktarının yüzde 12'sini oluşturduğuna işaret ediliyor.

"Nature Geoscience" dergisinde 2011'de yayımlanan makalede de mangrovların, yağmur ormanlarının depoladığından 2 ila 4 kat daha fazla karbondioksit depolayabildiğine dikkat çekiliyor.