TRT 1 yayın akışı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. TRT 1 kanalı yayın akışı günlük olarak paylaşılıyor. Peki, 24 Mart Perşembe günü yayın akışında neler var? İşte 24 Mart TRT 1 yayın akışı...
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:40 Alparslan: Büyük Selçuklu
03:15 Seksenler
05:00 Elimi Bırakma
08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:30 Alişan ile Hayata Gülümse
12:30 Ailenin Yeni Üyesi
13:30 Ege'nin Hamsisi
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı
22:45 Portekiz - Türkiye
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