Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon TRT 1 yayın akışı listesi 24 Mart 2022: TRT 1 yayın akışı programı bu akşam!
ABONE OL

Bugün TRT 1 yayın akışında neler var? 24 Mart Perşembe TRT 1 yayın akışı

24 Mart Perşembe günü TRT 1 yayın akışı merak ediliyor. Portekiz - Türkiye maçı bu akşam 22.45'te TRT 1 ekranlarında izleyici ile buluşacak. Peki, bugün TRT 1 yayın akışında neler var? İşte detaylar...

TRT 1 yayın akışı listesi 24 Mart 2022: TRT 1 yayın akışı programı bu akşam!

TRT 1 yayın akışı günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. TRT 1 kanalı yayın akışı günlük olarak paylaşılıyor. Peki, 24 Mart Perşembe günü yayın akışında neler var? İşte 24 Mart TRT 1 yayın akışı...

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:40 Alparslan: Büyük Selçuklu

03:15 Seksenler

05:00 Elimi Bırakma

08:15 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

09:30 Alişan ile Hayata Gülümse

12:30 Ailenin Yeni Üyesi

13:30 Ege'nin Hamsisi

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

22:45 Portekiz - Türkiye

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

GORA filmi konusu ve oyuncuları! GORA filminin konusu ne, oyuncuları kimler, ne zaman ve nerede çekildi?
TELEVİZYON G.O.R.A filminin konusu ve oyuncuları!
Bu akşam TV'de neler var? TV yayın akışı 24 Mart 2022 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı listesi
TELEVİZYON Bu akşam TV'de hangi diziler var?
Camdaki Kız Nalan'ın babası ortaya çıktı mı, nerede? Camdaki Kız Nalan gerçek babası kim?
TELEVİZYON Camdaki Kız Nalan'ın gerçek babası ortaya çıktı mı?
KONSEYDE ŞOK! Survivor kim elendi ve hangi yarışmacı adadan gitti? 23 Mart SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi, kim veda etti? Survivor'dan elenen yarışmacı!
TELEVİZYON İşte Survivor'da elenen isim...
'Oğlum'dan 'Kaan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
TELEVİZYON 'Oğlum'dan 'Kaan'ın ölüm sebebi ortaya çıktı
Reyting sonuçları 23 Mart | Son dakika: AB ve total reyting sıralaması (İlk 10)
TELEVİZYON Reytinglerde hangi yapım kaçıncı?
Oğlum 8. bölüm ön izlemesi yayında! Oğlum dizisi fragmanı
TELEVİZYON Oğlum 8. bölüm ön izlemesi yayında!
Aziz 19. bölüm ön izlemesi yayında! Aziz dizisi 19. bölümde neler olacak?
TELEVİZYON Aziz 19. bölüm ön izlemesi yayında!
Şeyh Edebali hayatı, türbesi ve ölümü: Şeyh Edebali kimdir, tarihte nasıl ve ne zaman öldü?
TELEVİZYON Şeyh Edebali hayatı, türbesi ve ölümü
Kong Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncuları! Kong Kafatası Adası filmi nerede çekildi?
TELEVİZYON Kong Kafatası Adası filmi konusu ve oyuncuları!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.