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TV'de bugün neler var? 2 Haziran Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV yayın akışı!

TV'de bugün neler var sorusu televizyon izleyecisinin gündeminde yer alırken, 2 Haziran itibarıyla TV yayın rehberi belli oldu. Takip ettiği diziyi ve programı kaçırmak istemeyenler yayın akışını yakından takip ediyor. Bu akşam TV'de reyting rekortmeni diziler ve programlar, gişe rekortmeni filmler yer alıyor. İşte 2 Haziran Perşembe TV8, Star TV, Fox TV, Show TV, TRT1, Kanal D, ATV yayın akışı...

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  • 01
    TV'de bugün neler var? 2 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV yayın akışı!

    2 Haziran Perşembe günü televizyonda hangi dizi, film ve programların olduğu merak konusu oldu. Bu akşam televizyonda Zor Ölüm 3, Survivor All Star, Aşk-ı Memnu, İyilik, Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane, Show Ana Haber, 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası', Survivor All Star gibi yapımlar yer alacak. İşte 2 Haziran Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV TV yayın rehberi...
  • 02
    TV'de bugün neler var? 2 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV yayın akışı!

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    08:00 Bu Sabah

    10:30 Şef Kapımda

    12:00 Gelin Evi

    15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

    18:45 Show Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show
  • 03
    TV'de bugün neler var? 2 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV yayın akışı!

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:00 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Aşk-ı Memnu

    18:45 Kanal D Haber

    20:00 Camdaki Kız
  • 04
    TV'de bugün neler var? 2 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV yayın akışı!

    STAR TV YAYIN AKIŞI 

    07:00 Mesut Yar ile Bugün

    09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

    13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

    16:00 Güzel Köylü

    18:45 Star Haber

    20:00 Zor Ölüm 3
  • 05
    TV'de bugün neler var? 2 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV yayın akışı!

    ATV YAYIN AKIŞI

    08:00 Kahvaltı Haberleri

    10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

    13:00 Gün Ortası

    14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

    16:00 Esra Erol'da

    19:00 Ana Haber

    20:00 Bir Zamanlar Çukurova
  • 06
    TV'de bugün neler var? 2 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV yayın akışı!

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

    10:45 Ekonomi Arası

    11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

    13:00 En Hamarat Benim

    16:00 Fulya ile Umudum Olsun

    18:00 İyilik

    19:00 Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

    20:00 Mahkum
  • 07
    TV'de bugün neler var? 2 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV yayın akışı!

    TRT 1 YAYIN AKIŞI 

    05:40 Elimi Bırakma

    10:00 Alişan ile Gülümse Hayata

    12:45 Türkiye'nin Mutfağı

    15:15 Kara Tahta

    16:40 Seksenler

    19:00 Ana Haber

    20:00 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası'
  • 08
    TV'de bugün neler var? 2 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, TRT1, TV8, FOX TV yayın akışı!

    TV8 YAYIN AKIŞI

    07:15 8'de Sağlık

    08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

    11:15 Annenin Sırrıdır Çocuk

    14:45 Canım Annem

    16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

    19:30 Annenin Sırrıdır Çocuk

    21:30 Survivor All Star

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