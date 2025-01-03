Başrollerini; Diren Polatoğulları, Necip Memili, Büşra Pekin, Nursel Köse, Şerif Sezer, Füsun Demirel, Bülent Çolak, Sinan Demirel ve Salih Kalyon’un paylaştığı Başkan filmi, bu akşam Show TV ekranlarında olacak. Ulaş Bahadır'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği 'Başkan' filmi, ilgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile gösterime girdiği tarihte izleyicinin dikkatini çekmeyi başardı. Peki, "Başkan filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Başkan ne zaman çekildi? İşte detaylar...