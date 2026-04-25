Hafta sonu akşamını sevdikleriyle birlikte romantik bir komedi izleyerek değerlendirmek isteyenler için keyifli bir seçenek geliyor. TV’de ilk kez izleyiciyle buluşacak Bu Mutlu Günümüzde filmi, eğlenceli ve sıcak atmosferiyle izleyenlere hoş bir akşam vadediyor. Peki, Bu Mutlu Günümüzde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

BU MUTLU GÜNÜMÜZDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

“Bu Mutlu Günümüzde”, en yakın arkadaşlarının düğün hazırlıkları sırasında yolları kesişen Ela ve Doruk’un eğlenceli ve romantik hikâyesini konu alıyor. İlk karşılaştıkları andan itibaren birbirlerinden etkilenen ikili, inatçı tavırları nedeniyle kısa sürede tatlı bir rekabetin içine girer.

Ela, Doruk’la birlikte çalışmayı kesin bir dille reddederken; Doruk da onun bu tavrına karşılık vererek aralarında adeta bir çekişme başlatır. Düğün hazırlıkları boyunca Ela, gelin tarafının işlerini kusursuz şekilde yürütmeye çalışırken Doruk sık sık onu zor durumda bırakır. Aynı şekilde Doruk damat tarafı için uğraşırken, Ela da onun planlarını bozmaya çalışır.

Ancak bu eğlenceli rekabet ve bitmeyen atışmalar, zamanla yerini aralarındaki güçlü çekime bırakır ve ikili için işler beklenmedik bir hâl alır.

BU MUTLU GÜNÜMÜZDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

“Bu Mutlu Günümüzde” filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Gizem Sevim

Demircan Kaçel

Aytaç Uşun

Asena Keskin

Cem Cücenoğlu

Selahattin Taşdöğen

Ayşen Gürler

Nilüfer Kılıçaslan

Aleyna Elibol

Rüya Coriç

Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, romantik komedi türünün sevilen isimlerini bir araya getiriyor.