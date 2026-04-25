        Bu Mutlu Günümüzde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Bu Mutlu Günümüzde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 18:17
        Hafta sonu akşamını sevdikleriyle birlikte romantik bir komedi izleyerek değerlendirmek isteyenler için keyifli bir seçenek geliyor. TV’de ilk kez izleyiciyle buluşacak Bu Mutlu Günümüzde filmi, eğlenceli ve sıcak atmosferiyle izleyenlere hoş bir akşam vadediyor. Peki, Bu Mutlu Günümüzde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

        BU MUTLU GÜNÜMÜZDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        “Bu Mutlu Günümüzde”, en yakın arkadaşlarının düğün hazırlıkları sırasında yolları kesişen Ela ve Doruk’un eğlenceli ve romantik hikâyesini konu alıyor. İlk karşılaştıkları andan itibaren birbirlerinden etkilenen ikili, inatçı tavırları nedeniyle kısa sürede tatlı bir rekabetin içine girer.

        Ela, Doruk’la birlikte çalışmayı kesin bir dille reddederken; Doruk da onun bu tavrına karşılık vererek aralarında adeta bir çekişme başlatır. Düğün hazırlıkları boyunca Ela, gelin tarafının işlerini kusursuz şekilde yürütmeye çalışırken Doruk sık sık onu zor durumda bırakır. Aynı şekilde Doruk damat tarafı için uğraşırken, Ela da onun planlarını bozmaya çalışır.

        Ancak bu eğlenceli rekabet ve bitmeyen atışmalar, zamanla yerini aralarındaki güçlü çekime bırakır ve ikili için işler beklenmedik bir hâl alır.

        BU MUTLU GÜNÜMÜZDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        “Bu Mutlu Günümüzde” filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

        Gizem Sevim

        Demircan Kaçel

        Aytaç Uşun

        Asena Keskin

        Cem Cücenoğlu

        Selahattin Taşdöğen

        Ayşen Gürler

        Nilüfer Kılıçaslan

        Aleyna Elibol

        Rüya Coriç

        Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, romantik komedi türünün sevilen isimlerini bir araya getiriyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
