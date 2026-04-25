Bu Mutlu Günümüzde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?
Hafta sonu akşamı sevdikleriyle romantik bir komedi filmi izlemek isteyenler ekran başına! TV'de ilk kez yayınlanacak Bu Mutlu Günümüzde filmi, keyifli bir akşam geçirmenizi sağlayabilir. Peki, Bu Mutlu Günümüzde filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...
BU MUTLU GÜNÜMÜZDE FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
“Bu Mutlu Günümüzde”, en yakın arkadaşlarının düğün hazırlıkları sırasında yolları kesişen Ela ve Doruk’un eğlenceli ve romantik hikâyesini konu alıyor. İlk karşılaştıkları andan itibaren birbirlerinden etkilenen ikili, inatçı tavırları nedeniyle kısa sürede tatlı bir rekabetin içine girer.
Ela, Doruk’la birlikte çalışmayı kesin bir dille reddederken; Doruk da onun bu tavrına karşılık vererek aralarında adeta bir çekişme başlatır. Düğün hazırlıkları boyunca Ela, gelin tarafının işlerini kusursuz şekilde yürütmeye çalışırken Doruk sık sık onu zor durumda bırakır. Aynı şekilde Doruk damat tarafı için uğraşırken, Ela da onun planlarını bozmaya çalışır.
Ancak bu eğlenceli rekabet ve bitmeyen atışmalar, zamanla yerini aralarındaki güçlü çekime bırakır ve ikili için işler beklenmedik bir hâl alır.
BU MUTLU GÜNÜMÜZDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?
“Bu Mutlu Günümüzde” filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Gizem Sevim
Demircan Kaçel
Aytaç Uşun
Asena Keskin
Cem Cücenoğlu
Selahattin Taşdöğen
Ayşen Gürler
Nilüfer Kılıçaslan
Aleyna Elibol
Rüya Coriç
Zengin oyuncu kadrosuyla dikkat çeken film, romantik komedi türünün sevilen isimlerini bir araya getiriyor.