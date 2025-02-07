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        Haberler Bilgi Magazin TV'de ilk kez! Mutluyuz filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Mutluyuz filmi ne zaman, nerede çekildi?

        Mutluyuz filmi TV'de ilk kez! Mutluyuz filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

        Yönetmen ve senarist İbrahim Büyükak'ın imzasını taşıyan Mutluyuz filmi bu akşam ilk kez televizyon izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu'nun yer aldığı film, boşanma sürecinde olan Ferhat ve Aslı'nın terk edilme sonrasında yollarının kesişmesini konu alıyor. Peki, Mutluyuz filmi konusu ve oyuncu kadrosu! Mutluyuz filmi kaç yılında çekildi? İşte Mutluyuz filmi hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 18:31 Güncelleme: 07.02.2025 - 18:31
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        İbrahim Büyükak'ın hem yönetmenliğini hem de senaristliğini üstlendiği Mutluyuz filmi bu akşam televizyonda ilk kez ekranlara geliyor. Filmde, boşanma aşamasındaki Ferhat ve Aslı'nın yaşadıkları ayrılıkların ardından birlikte olma kararı almaları anlatılıyor. Başrollerde İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu yer alıyor. İşte ayrıntılar...

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        MUTLUYUZ FİLMİ KONUSU NE?

        Mutluyuz, boşanma aşamasında olan bir çiftin hayatına odaklanıyor. Yakın arkadaş olan Ferhat ve Aslı, sevgilileri tarafından talihsiz bir şekilde terk edildikten sonra beraber olmaları gerektiğini anlarlar. Evliliklerinin üçüncü yılında ise ilişkileri adına işler artık yolunda gitmemektedir. Ferhat, Aslı’ya tatile çıktıklarını söyleyerek, ilişkilerine iyi gelmesi umuduyla Aslı’yı çift terapisi yapılan bir otele götürür. Aslı ile Ferhat’ın başka çiftler ile katıldıkları bu terapi, komik ve eğlenceli bir maceraya dönüşecektir.

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        MUTLUYUZ FİLMİ OYUNCU VE KARAKTERLER

        İbrahim Büyükak - Ferhat

        Yasemin Sakallıoğlu - Asli

        Başak Parlak

        Anıl İlter

        Tolga Evren

        Rahmi Dilligil

        Efe Deprem

        Banu Fotocan

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        NOW YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        13.30 En Hamarat Benim/Yeni Bölüm

        16.30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19.00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20.00 Mutluyuz/TV'de İlk

        22.30 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

        23.45 Orta Sayfa

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