TV yayın akışı: 1 Ağustos Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak?
Perşembe günü yayınlanacak yapımlar tv yayın akışı listesinde yer aldı. 1 Ağustos Perşembe günü Aranan Adam, Yalan, Alan, Sen Türkülerini Söyle gibi yapımlar yayınlanacak. İşte kanalların tv yayın akış listesi
Bu akşam birbirinden farklı türde film ekrana gelecek. "Akşama ne izlesem?" diye düşünüler için bir televizyon rehberi hazırladık. İşte, Tv yayın akışı 1 Ağustos 2024 Perşembe
ARANAN ADAM BU AKŞAM SHOW TV’DE!
Bir kartel çatışmasında birkaç narkotik görevlisi öldürülür. Yaşlanan bir polis memuru, olayı çözmek için bir görgü tanığı bulmak ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmek zorundadır. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Sandık Kokusu
15:00 Bahar
18:30 Show Ana Haber
20:00 Aranan Adam
21:45 Ölüm Gecesi
23:30 Aranan Adam
01:15 Ölüm Gecesi
1 AĞUSTOS 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ
YALAN
Yalan dizisi tekrar bölümüyle bu akşam saat 20.00’da Kanal D’de
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
11:00 Magazin D Yaz
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Yalan
16:30 Ayazın Sonu Güneş
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Yalan
23:15 Ayazın Sonu Güneş
00:15 Ayazın Sonu Güneş
SEN TÜRKÜLERİNİ SÖYLE
TRT 1 ekranlarında yayımlanan, sunuculuğunu sanatçı Turgay Başyayla'nın yaptığı "Sen Türkülerini Söyle" yarışma programının jüri koltuğunda da Aysun Gültekin, Emre Yücelen, Öykü Gürman, İsmail Altunsaray ve Cengiz Özkan oturuyor.
TRT1 YAYIN AKIŞI
09:25 Kasaba Doktoru
12:40 Lingo Türkiye
14:00 Seksenler
15:20 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
ALAN
Oktay Kaynarca’nın sunumuyla gerçekleşen Alan bu akşam 20.00’da ATV ekranlarında yayınlanacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Sen Anlat Karadeniz
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Ay Lav Yu Tuu
16:00 Kardeşlerim
19:00 atv Ana Haber
20:00 Alan
00:20 Otel Franco