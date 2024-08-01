ARANAN ADAM BU AKŞAM SHOW TV’DE!

Bir kartel çatışmasında birkaç narkotik görevlisi öldürülür. Yaşlanan bir polis memuru, olayı çözmek için bir görgü tanığı bulmak ve ona sınırın ötesine kadar eşlik etmek zorundadır. Ancak saldırının Amerikan güçleri tarafından yapıldığını öğrendiğinde artık hangi tarafa güveneceğini bilemez.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Aranan Adam

21:45 Ölüm Gecesi

23:30 Aranan Adam

01:15 Ölüm Gecesi

1 AĞUSTOS 2024 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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