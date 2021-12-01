Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Aralık Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
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08:15 Bu Sabah
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10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
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12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
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18.45 SHOW Ana Haber
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20:00 Ölümün Kıyısında
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21:45 Yarını Yok
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23:45 Üç Kuruş
ATV YAYIN AKIŞI
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08:00 Kahvaltı Haberleri
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10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
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13:00 ATV Gün Ortası
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14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
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16:20 Esra Erol'da
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19:00 ATV Ana Haber
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20:00 Kuruluş Osman
KANAL D YAYIN AKIŞI
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06:15 Sihirli Annem
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09:00 Neler Oluyor Hayatta?
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11:00 Kırık Hayatlar
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13:00 Gelinim Mutfakta
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15:45 Ece Üner ile Susma
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18:45 Kanal D Ana Haber
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20:00 Sadakatsiz
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23:45 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
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07:00 Mesut Yar ile Bugün
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09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
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13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde
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16:00 Kiralık Aşk
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18.40 Star Haber
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20:00 Ada Masalı
FOX TV YAYIN AKIŞI
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08:00 Çalar Saat
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10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
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13:00 En Hamarat Benim
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16:00 Fulya ile Umudun Olsun
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19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
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20:30 Kanunsuz Topraklar
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23:45 Misafir
TRT 1 YAYIN AKIŞI
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09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
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10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)
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11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)
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14:00 Bizim Köyün Kızları
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16:45 Seksenler (Altyazılı)
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19:00 Ana Haber (Canlı)
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19:55 İddiaların Aksine
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20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike' (Altyazılı)
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22:25 Dünya Hali (Altyazılı)
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23:40 Seneye Bu ZamanlarTV8 YAYIN AKIŞI
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06:30 Oynat Bakalım
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07:15 8'de Sağlık
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08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
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11:15 Masterchef Türkiye
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16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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20:00 Masterchef Türkiye
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