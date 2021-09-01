Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Eylül Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Nasipse Olur 'Türk Filmi'

22.30 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi'

00.30 Nasipse Olur 'Türk Filmi' (Tekrar)

02.45 Görevimiz Tatil 'Türk Filmi' (Tekrar)

04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'

00.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

03.00 Biz Size Döneriz 'Türk Filmi'

04.45 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 'Türk Filmi'

22.30 Kocan Kadar Konuş: Diriliş 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

02.40 Star Market(Tekrar)

05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Gökdelen 'Yabancı Film'

22.00 Gökdelen 'Yabancı Film'(Tekrar)

00.15 San Andreas: Mega Deprem 'Yabancı Film'

02.00 Kırık Hayatlar 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

04.45 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Venom: Zehirli Öfke 'Yabancı Film'

22.00 Jurassıc World 'Yabancı Film'

00.20 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

02.35 Jurassıc World 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.55 Hercai'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16.10 Teşkilat 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Seneye Bu Zamanlar

21.40 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı Türkiye-Karadağ

23.35 Dünya Hali

01.15 3'te 3

02.45 Teşkilat'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

14:15 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 Masterchef Türkiye 2021

20:00 Masterchef Türkiye 2021