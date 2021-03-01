Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Mart Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14.00 Bir Şansım Olsa (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Çukur 'Dizi'

00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

14.00 Temizlik Benim İşim

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Yasak Elma 'Dizi'

23.45 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)

04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

16.00 Arka Sokaklar 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Şarkılar Bizi Söyler (Tekrar)

23.45 Aslı Gibidir 'Türk Filmi'

02.00 Gelinim Mutfakta(Tekrar)

04.00 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Maraşlı 'Dizi'

00.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

03.20 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15.55 Acemi Anneler 'Dizi'

17.15 Seksenler 'Dizi'

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'

00.15 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

03.05 52 Hafta 'Belgesel'

03.30 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)

03.55 52 Hafta 'Belgesel'

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Ay Lav Yu Tuu

10:45 Survivor Panorama

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler