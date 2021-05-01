Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Beyoğku Güzeli 'Türk Filmi'

16.15 Tarkan Altın Madalyon 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'

02.15 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'

04.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.15 Kamera Arkası

12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası

13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

16.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Savaşçı 'Dizi'

00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 'Dizi' (Tekrar)

17.15 Bekir Köse İle İftara Doğru

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.45 Helimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Galaksinin Koruyucuları 'Türk Filmi'

22.45 Star Wars: Son Jedi 'Yabancı Film'

01.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

04.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.15 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

12.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

15.30 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.40 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.30 Kardeşlerim 'Dizi'

00.30 Arabulucu 'Türk Filmi'

02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

05.15 Hz Ömer 'Dizi'

05.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler