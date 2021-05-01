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TV Yayın akışı 1 Mayıs 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 1 Mayıs 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Kuzey Yıldızı, Savaşçı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 1 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 1 Mayıs 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Beyoğku Güzeli 'Türk Filmi'
16.15 Tarkan Altın Madalyon 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'
02.15 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'
04.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.15 Kamera Arkası
12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası
13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.45 Helimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Galaksinin Koruyucuları 'Türk Filmi'
22.45 Star Wars: Son Jedi 'Yabancı Film'
01.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
04.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.15 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

12.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
15.30 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.40 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.30 Kardeşlerim 'Dizi'
00.30 Arabulucu 'Türk Filmi'
02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05.15 Hz Ömer 'Dizi'
05.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

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