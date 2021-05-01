Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 1 Mayıs Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Beyoğku Güzeli 'Türk Filmi'
16.15 Tarkan Altın Madalyon 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'
02.15 Jack Ryan: Gölge Ajan 'Yabancı Film'
04.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
12.15 Kamera Arkası
12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası
13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
16.15 Masumiyet 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı 'Dizi'
00.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 'Dizi' (Tekrar)
17.15 Bekir Köse İle İftara Doğru
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Güzel Köylü 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.45 Helimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Galaksinin Koruyucuları 'Türk Filmi'
22.45 Star Wars: Son Jedi 'Yabancı Film'
01.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
04.15 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.15 Müzik Arası
ATV YAYIN AKIŞI
12.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
15.30 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.40 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.30 Kardeşlerim 'Dizi'
00.30 Arabulucu 'Türk Filmi'
02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05.15 Hz Ömer 'Dizi'
05.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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