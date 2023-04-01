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TV yayın akışı 1 Nisan Cumartesi 2023! Bugün kanallarda neler var?

1 Nisan Cumartesi 2023 Şaka Günü'nde televizyon kanallarında gündüz kuşağında ve akşam saatlerinde hangi dizi ile filmlerin yer alacağı izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte, 1 Nisan Cumartesi 2023 TV yayın akışı...

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  • TV yayın akışı 1 Nisan Cumartesi 2023! Bugün kanallarda neler var? SHOW TV, ATV, STAR TV, KANAL D

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:15 Doğduğun Ev Kaderindir

    07:15 Süper Bir Takım

    07:30 Türkiye’nin Doktorlar

    09:00 Kırmızı Oda

    11:00 Gazete Magazin

    12:30 Survivor Panorama

    15:15 Survivor 2023

    20:00 Survivor 2023

    00:15 Survivor Ekstra

    01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)

    02:45 Gazete Magazin

    04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan)

    05:30 Canım Annem

     
  • TV yayın akışı 1 Nisan Cumartesi 2023! Bugün kanallarda neler var? SHOW TV, ATV, STAR TV, KANAL D

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Kapımdaki Dedektif

    12:15 Kamera Arkası

    12:45 Ego

    14:45 Recep İvedik (Yerli Sinema)

    17:00 Adım Farah

    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)

    22:00 Ego

    01:00 Yüz Numaralı Adam (Yerli Sinema)

    02:30 Adım Farah

    03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

    05:30 Yasak Elma

     
  • TV yayın akışı 1 Nisan Cumartesi 2023! Bugün kanallarda neler var? SHOW TV, ATV, STAR TV, KANAL D

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    06:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

    06:10 Vuslat

    10:30 Hayallerinin Peşinde

    11:45 1 Çorba

    12:15 Yürek Çıkmazı

    15:40 1 Çorba

    15:45 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

    17:45 Ana Haber

    18:15 Ramazan Sevinci

    20:00 Gönül Dağı

    23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması

    01:50 Kuşlarla Yolculuk

    02:20 Aşkın Yolculuğu:Hacı Bayram-ı Veli

    03:30 Sahur Bereketi

    05:15 Kur’an-ı Kerim Hatm-ı Şerif

    06:15 Kapanış

     
  • TV yayın akışı 1 Nisan Cumartesi 2023! Bugün kanallarda neler var? SHOW TV, ATV, STAR TV, KANAL D

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Çöp Adam

    09:00 Meltem Demir İle Hanımeli

    10:00 Burcu İle Hafta Sonu

    11:45 Ömer

    13:50 Yerli Dizi Tekrar

    15:45 Yüz Yıllık Mucize

    18:15 Star Haber

    19:35 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Yüz Yıllık Mucize

    22:30 Ömer

    01:15 Yüz Yıllık Mucize

    03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

    05:12 Söz

     
  • TV yayın akışı 1 Nisan Cumartesi 2023! Bugün kanallarda neler var? SHOW TV, ATV, STAR TV, KANAL D

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

    07:00 Hz. Ömer

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Ben Bu Cihana Sığmazam

    13:00 Bir Küçük Gün Işığı

    15:45 Aldatmak

    18:45 ATV Ana Haber

    19:15 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Kuruluş Osman

    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur

     
  • TV yayın akışı 1 Nisan Cumartesi 2023! Bugün kanallarda neler var? SHOW TV, ATV, STAR TV, KANAL D

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Asi

    10:00 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı

    14:00 Camdaki Kız

    16:00 Kraliçe

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Yıldız De Bana

    02:45 Çok Güzel Hareketler 2

    03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti

    05:45 Arda’nın Ramazan Mutfağı

     
  • TV yayın akışı 1 Nisan Cumartesi 2023! Bugün kanallarda neler var? SHOW TV, ATV, STAR TV, KANAL D

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:00 Baba

    08:00 Son Hıçkırık (Yerli Sinema)

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Aile

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Kızılcık Şerbeti

    02:15 Aile

    04:45 Bir Şansım Olsa

     

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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