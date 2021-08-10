Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.15 Şahsiyet 'Dizi'

00.30 Avanak Abdi 'Türk Filmi'

02.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)

04.45 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Hayır Oluversin Gari 'Türk Filmi'

16.30 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

22.45 Hababam Sınıfı Üç Buçuk 'Türk Filmi'(Tekrar)

00.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

03.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Ada Masalı 'Dizi'

00.15 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)

02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Baht Oyunu 'Dizi'

00.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

02.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)

04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Yok Artık 2 'Türk Filmi'

15.50 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 İkimizin Sırrı 'Dizi'

22.30 Şans Kapıyı Çalınca

02.00 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.30 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 İğne İplik 'Yabancı Film'

22.40 Eşkıya 'Türk Filmi'

01.20 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)

02.10 İğne İplik 'Yabancı Film' (Tekrar)

04.05 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)



TV8 YAYIN AKIŞI

13:00 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17:15 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm