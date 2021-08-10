Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.15 Şahsiyet 'Dizi'
00.30 Avanak Abdi 'Türk Filmi'
02.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
04.45 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Hayır Oluversin Gari 'Türk Filmi'
16.30 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
22.45 Hababam Sınıfı Üç Buçuk 'Türk Filmi'(Tekrar)
00.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
03.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Ada Masalı 'Dizi'
00.15 Kazara Aşk 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Baht Oyunu 'Dizi'
00.15 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
02.00 Yalan Dünya 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Yok Artık 2 'Türk Filmi'
15.50 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 İkimizin Sırrı 'Dizi'
22.30 Şans Kapıyı Çalınca
02.00 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
12.30 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 İğne İplik 'Yabancı Film'
22.40 Eşkıya 'Türk Filmi'
01.20 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)
02.10 İğne İplik 'Yabancı Film' (Tekrar)
04.05 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:00 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
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