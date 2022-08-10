Haftanın üçüncü günü olan 10 Ağustos Çarşamba televizyonda hangi dizi, film ve programların yer aldığı merak ediliyor. 10 Ağustos Çarşamba akşamı eğlence ve bilgi yarışmalarından, dizilerin yeni bölümlerine birçok yapım ekrana gelecek. İşte 10 Ağustos Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...