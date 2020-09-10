Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 SHOW Ana Haber (Canlı)
20.00 Hababam Sınıfı Uyanıyor 'Türk Filmi'
22.15 Aile Şerefi 'Türk Filmi'
00.15 Ölümcül Oyun 'Yabancı Sinema'
01.45 Ölümcül Oyun 'Yabancı Sinema'
03.15 Kuaförüm Sensin (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Mucize Doktor
23.15 Bay Yanlış
02.00 Baraj
04.30 Temizlik Benim İşim
06.00 Hayat Sevince Güzel
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Yeni Hayat 'Dizi' (Yeni Bölüm)
22.45 Yeni Hayat 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Tekrar)
05.00 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.30 Star Haber
00.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah
05.00 Erkenci Kuş
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Thor: Ragnarok 'Yabancı Film'
22.25 Maria İle Mustafa
01.25 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar)
04.55 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 3'te 3
22.00 Benim Adım Melek
01.30 3'te 3
03.05 Hangimiz Sevmedik
YORUMLAR