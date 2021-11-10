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TV Yayın akışı 10 Kasım 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 10 Kasım 2021 Çarşamba yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Kuruluş Osman, Ada Masalı, Sadakatsiz yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 10 Kasım Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 10 Kasım 2021 Çarşamba! Show TV, Kanal D, Star TV, TV8, TRT 1 ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Kasım Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bu Sabah
11:00 Bir Şansım Olsa
12:30 Aziz
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Mucize Aşk
22:45 Aziz
01:30 Mucize Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
13.00 En Hamarat Benim
16.00 Fulya ile Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.30 Eski Köye Yeni Adet
22.30 Elbet Bir Gün
01.30 Eski Köye Yeni Adet

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Osman
00:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Evim Şahane
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Sadakatsiz
23:30 Camdaki Kız
02:30 Gelinim Mutfakta

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Kiralık Aşk
18:30 Star HaberAna Haber
20:00 Ada Masalı
00:30Yerli Dizi Tekrar / Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın
09:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
11:00 Gönül Dağı
14:00 Bizim Köyün Kızları
16:45 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu
23:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
02:25 Bizim Köyün Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa

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