Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Kasım Çarşamba Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bu Sabah

11:00 Bir Şansım Olsa

12:30 Aziz

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Mucize Aşk

22:45 Aziz

01:30 Mucize Aşk

FOX TV YAYIN AKIŞI

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13.00 En Hamarat Benim

16.00 Fulya ile Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.30 Eski Köye Yeni Adet

22.30 Elbet Bir Gün

01.30 Eski Köye Yeni Adet

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 atv Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

00:20 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Camdaki Kız

02:30 Gelinim Mutfakta

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star HaberAna Haber

20:00 Ada Masalı

00:30Yerli Dizi Tekrar / Sinema

TRT 1 YAYIN AKIŞI

09:00 Anıtkabir'den Naklen Yayın

09:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

11:00 Gönül Dağı

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu

23:00 Alparslan: Büyük Selçuklu

02:25 Bizim Köyün Kızları

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / Canlı

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni Bölüm

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

03:00 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa