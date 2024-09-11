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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 11 Eylül 2024: Bugün TV’de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Eylül 2024: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Eylül 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başladı. Sezon finali yapan diziler yayın tarihlerini duyurdu. Öte yandan yeni diziler yayın hayatına başladı. Aynı zamanda bugün televizyon kanallarında yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 16:01 Güncelleme: 11.09.2024 - 16:01
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        1

        TV yayın akışı 11 Eylül 2024 Çarşamba listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Bu ayda sezon arası veren diziler tek tek ekranlara dönüyor. Yeni diziler izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan bugün yerli ve yabancı film ekranlara gelecek. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 11 Eylül 2024 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Bu Sabah

        10:00 Aile

        12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Rüyanda Görürsün

        22:00 Kızılcık Şerbeti

        01:00 Rüyanda Görürsün

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Kiralık Aşk

        19:00 Star Haber

        20:00 Sev Kardeşim

        21:45 Muhbir

        23:45 Muhbir

        01:30 Güzel Köylü

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Bizi Birleştiren Hayat

        11:45 Bizi Birleştiren Hayat

        13:00 Gelinim Mutfakta

        16:00 Ayazın Sonu Güneş

        17:15 Bizi Birleştiren Hayat

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Durdurulamaz

        21:45 Durdurulamaz

        23:45 Yalan

        02:15 Bizi Birleştiren Hayat

        5

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 8’de Sağlık

        08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

        09:45 MasterChef Türkiye

        13:45 Gazete Magazin Yaz

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Alan

        23:45 Bir Gece Masalı

        02:30 Safir

        7

        TRT1 YAYIN AKIŞI

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Lingo Türkiye

        14:30 Seksenler

        15:45 Gönül Dağı

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Koca Bebek Joe

        22:10 Zafere Kaçış

        00:45 Gönül Dağı

        8

        NOW YAYIN AKIŞI

        08:00 Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:00 Kötü Kan

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...

        02:30 Mucize Doktor

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