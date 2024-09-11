TV yayın akışı 11 Eylül 2024: Bugün TV'de hangi dizi ve filmler var? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, Now TV yayın akışı
TV yayın akışı 11 Eylül 2024 Çarşamba günü için araştırılıyor. Eylül ayına girilmesiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı başladı. Sezon finali yapan diziler yayın tarihlerini duyurdu. Öte yandan yeni diziler yayın hayatına başladı. Aynı zamanda bugün televizyon kanallarında yerli ve yabancı filmler yayınlanacak. Peki, Bugün TV'de neler var, hangi dizi ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...
TV yayın akışı 11 Eylül 2024 Çarşamba listesi izleyicilerin gündemindeki yerini aldı. Eylül ayının gelişiyle birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı yaşanıyor. Bu ayda sezon arası veren diziler tek tek ekranlara dönüyor. Yeni diziler izleyicilerle buluşturuluyor. Öte yandan bugün yerli ve yabancı film ekranlara gelecek. Peki, Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 11 Eylül 2024 Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Aile
12:30 Ezgi Sertel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Rüyanda Görürsün
22:00 Kızılcık Şerbeti
01:00 Rüyanda Görürsün
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Kiralık Aşk
19:00 Star Haber
20:00 Sev Kardeşim
21:45 Muhbir
23:45 Muhbir
01:30 Güzel Köylü
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Bizi Birleştiren Hayat
11:45 Bizi Birleştiren Hayat
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Ayazın Sonu Güneş
17:15 Bizi Birleştiren Hayat
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Durdurulamaz
21:45 Durdurulamaz
23:45 Yalan
02:15 Bizi Birleştiren Hayat
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
09:45 MasterChef Türkiye
13:45 Gazete Magazin Yaz
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Alan
23:45 Bir Gece Masalı
02:30 Safir
TRT1 YAYIN AKIŞI
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Lingo Türkiye
14:30 Seksenler
15:45 Gönül Dağı
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Koca Bebek Joe
22:10 Zafere Kaçış
00:45 Gönül Dağı
NOW YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:00 Kötü Kan
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Fatih Ürek ile Gelin Görümce
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet...
02:30 Mucize Doktor