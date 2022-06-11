Cumartesi gününün gelişiyle birlikte televizyon izleyicileri 11 Haziran TV yayın akışını araştırmaya başladı. Haftanın yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyenler bu akşam yayınlanacak dizi ve filmleri merak ediyor. Bu akşam Show TV, Kanal D, TV8, FOX TV, ATV, STAR TV, TRT 1, TV8 ekranlarında birbirlerinden farklı dizi ve filmler ekrana gelecek. İşte, 11 Haziran Cumartesi yayın akışı...