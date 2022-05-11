Akşam kuşağında reyting için birbirleriyle kıyasıya rekabet edecek olan diziler yeni bölümleriyle ekrana gelirken 11 Mayıs TV yayın akışı araştırmaları da başladı. 11 Mayıs Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV TV yayın akışında; Show TV’de Oğlum, ATV’de Kuruluş Osman, Fox TV’de Gülümse Kaderine, TRT 1’de Kara Tahta, Kanal D’de Sadakatsiz, TV8’de Anenin Sırrıdır Çocuk dizileri ve İbo Show programı yer alıyor. İşte, 11 Mayıs Çarşamba TV yayın akışı…