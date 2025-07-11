TV yayın akışı 11 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak?
Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 11 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Çekya-Türkiye maçı voleybolseverlerle buluşacak. İşte, 11 Temmuz Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...
11 Temmuz 2025 TV yayın akışı yayınlandı. Böylece Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türde içerikler izleyici karşısına çıkacak. Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin 3. haftasında ikinci maçına çıkacak. Çekya-Türkiye maçı TRT 1’den yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Temmuz Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09:00 Aşk Laftan Anlamaz
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Eyvah Eyvah
22:15 Petrol Kralları
00:15 Eyvah Eyvah
02:15 Lodos Zühtü
03:30 Kızılcık Şerbeti
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Sil Baştan Kaynanam
22:30 Çift Kişilik Oda
01:15 Aşk Mantık İntikam
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı
22:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı
23:45 Jackie Chan İz Peşinde
01:45 Jackie Chan İz Peşinde
03:30 Zalim İstanbul
05:15 Poyraz Karayel
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
16:30 Bir Gece Masalı
19:00 atv Ana Haber
20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor
21:50 Aile Saadeti
00:50 Güven Bana
03:00 Aldatmak
05:00 Bir Küçük Gün Işığı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Balkan Ninnisi
08:45 Kod Adı Kırlangıç
10:00 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa
21:30 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Çekya-Türkiye"
23:30 Set Sayısı
23:45 Nereye Gidiyorsun Aida?
01:35 Kim Gitsin?
02:35 Seksenler
03:05 Teşkilat
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Ateşböceği
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Köyden İndim Şehire
21:45 Beyoğlu Güzeli
23:30 Alemde Bir Gece
01:00 Alemde Bir Gece
02:15 Kiralık Aşk
04:00 Sürtük
05:30 Erkenci Kuş
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
10:00 MasterChef Türkiye
15:30 İşte Benim Stilim
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 MasterChef Türkiye
02:30 İşte Benim Stilim
04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
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