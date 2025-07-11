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        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 11 TEMMUZ 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak? Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı

        TV yayın akışı 11 Temmuz 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi yapımlar yayınlanacak?

        Gündüz, öğle ve akşam kuşağında yayınlanacak yapımlar merak konusu oldu. 11 Temmuz 2025 TV yayın akışı listesi izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışlarına göre, TV8'de MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. TRT 1'de ise 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi Çekya-Türkiye maçı voleybolseverlerle buluşacak. İşte, 11 Temmuz Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 12:02 Güncelleme: 11.07.2025 - 12:02
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        1

        11 Temmuz 2025 TV yayın akışı yayınlandı. Böylece Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türde içerikler izleyici karşısına çıkacak. Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin 3. haftasında ikinci maçına çıkacak. Çekya-Türkiye maçı TRT 1’den yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Temmuz Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Eyvah Eyvah

        22:15 Petrol Kralları

        00:15 Eyvah Eyvah

        02:15 Lodos Zühtü

        03:30 Kızılcık Şerbeti

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        3

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        08:30 Çalar Saat

        10:00 Yasak Elma

        12:45 Sen Çal Kapımı

        15:30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

        16:30 Karagül

        19:00 NOW Ana Haber

        20:00 Sil Baştan Kaynanam

        22:30 Çift Kişilik Oda

        01:15 Aşk Mantık İntikam

        04:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:30 Yaprak Dökümü

        12:00 Kanal D Haber Gün Arası

        13:00 Magazin D Yaz

        14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı

        22:00 Dünyalar Savaşı: Saldırı

        23:45 Jackie Chan İz Peşinde

        01:45 Jackie Chan İz Peşinde

        03:30 Zalim İstanbul

        05:15 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Kader Oyunları

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Sen Anlat Karadeniz

        16:30 Bir Gece Masalı

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Buz Devri 2: Erime Başlıyor

        21:50 Aile Saadeti

        00:50 Güven Bana

        03:00 Aldatmak

        05:00 Bir Küçük Gün Işığı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Balkan Ninnisi

        08:45 Kod Adı Kırlangıç

        10:00 Kasaba Doktoru

        13:00 Seksenler

        14:25 Teşkilat

        17:45 Kim Gitsin?

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa

        21:30 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi "Çekya-Türkiye"

        23:30 Set Sayısı

        23:45 Nereye Gidiyorsun Aida?

        01:35 Kim Gitsin?

        02:35 Seksenler

        03:05 Teşkilat

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Menajerimi Ara

        09:00 Ada Masalı

        11:00 Ateşböceği

        13:30 Kiralık Aşk

        16:15 Erkenci Kuş

        19:00 Star Haber

        20:00 Köyden İndim Şehire

        21:45 Beyoğlu Güzeli

        23:30 Alemde Bir Gece

        01:00 Alemde Bir Gece

        02:15 Kiralık Aşk

        04:00 Sürtük

        05:30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        10:00 MasterChef Türkiye

        15:30 İşte Benim Stilim

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 MasterChef Türkiye

        02:30 İşte Benim Stilim

        04:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

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