11 Temmuz 2025 TV yayın akışı yayınlandı. Böylece Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında bugün hangi yapımların yayınlanacağı belli oldu. Kanalların yayın akışına göre, bugün birbirinden farklı türde içerikler izleyici karşısına çıkacak. Filenin Sultanları, 2025 Voleybol Kadınlar Milletler Ligi’nin 3. haftasında ikinci maçına çıkacak. Çekya-Türkiye maçı TRT 1’den yayınlanacak. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 11 Temmuz Cuma Show TV, Now, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Star TV yayın akışı listesi...