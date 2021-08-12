Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Ağustos Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
11.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı 'Türk Filmi'
22.00 Şaban Oğlu Şaban 'Türk Filmi'
00.00 Şark Bülbülü 'Türk Filmi'
02.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)
04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.45 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
14.30 Beş Milyoncuk Borç Verir misin? 'Türk Filmi'
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Sen Çal Kapımı 'Dizi'
23.00 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
02.15 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi'
00.15 Ada Masalı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Transformers: Son Şövalye 'Yabancı Film'
23.30 Aşkın Tarifi 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
04.15 Afili Aşk 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 İkimizin Yerine 'Türk Filmi'
16.25 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 İkimizin Sırrı 'Dizi'
23.30 Şans Kapıyı Çalınca
01.50 Kalp Yarası 'Dizi'
05.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.00 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
16.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Seksenler 'Dizi'
23.35 Dünya Hali 'Dizi'
00.40 Soluk 'Türk Filmi'
02.25 Yerli Dizi
04.00 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
13:30 Paylaş Benimle
14:30 Paylaş Benimle
17:15 Masterchef Türkiye 2021
20:00 Masterchef Türkiye 2021
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