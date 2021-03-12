Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Mart Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;



SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

23:15 Gölde Dehşet

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Yerli Dizi

18:30 Star Haber

20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli

20:00 Son Yaz

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Akıncı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht

23:55 Teşkilat

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Kırmızı Oda

20:00 Kırmızı Oda