Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Mart Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Gölde Dehşet
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:30 Yerli Dizi
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
FOX TV YAYIN AKIŞI
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Son Yaz
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht
23:55 Teşkilat
TV 8 YAYIN AKIŞI
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda
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