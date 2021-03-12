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TV Yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV Yayın akışı 12 Mart Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Akıncı, Arka Sokaklar, Kırmızı Oda, Payitaht, Seni Çok Bekledim ve Son Yaz yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 12 Mart Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 12 Mart 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 12 Mart Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1, TV8 yayın akışı şöyle;


SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Gölde Dehşet

KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:30 Yerli Dizi
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim

FOX TV YAYIN AKIŞI

13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli
20:00 Son Yaz

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Akıncı

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht
23:55 Teşkilat

TV 8 YAYIN AKIŞI

13:00 Doya Doya Moda
17:15 Kırmızı Oda
20:00 Kırmızı Oda

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