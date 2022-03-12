TV yayın akışı 12 Mart için internet üzerinden araştırılıyor. Dizi, film, program ve haber bültenleri bu akşam yeni bölümleriyle ekrana geliyor. Diziseverler bugün TV’de hangi diziler var sorusuna yanıt arıyor. 12 Mart Cumartesi akşamı; Gönül Dağı ve Kardeşlerim dizileri yeni bölümleriyle ekrana geliyor. 12 Mart Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şöyle;