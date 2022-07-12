Kurban Bayramı'nın son gününü televizyon izleyerek değerlendirmek isteyenler; Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV 12 Temmuz TV yayın akışını araştırıyor. Bu akşam TV yayın akışında yer alan Sevmek Zamanı, Şarkılar Bizi Söyler, Hedefim Sensin, Senden Daha Güzel, Balkan Ninnisi ve Masterchef Türkiye yapımları reyting sıralamasında yarışacak. İşte, 12 Temmuz 2022 TV yayın akışı...