Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

00.15 Gerzek Şaban 'Türk Filmi'

02.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme(Tekrar)

04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

23.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

03.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)

16.45 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Dedemin Fişi 'Türk Filmi'

22.30 Dedemin Fişi 'Türk Filmi' (Tekrar)

00.30 Star Market (Tekrar)

02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar),

04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)

05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz

14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)

16.00 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı 'Yabancı Sinema'

23.15 Operasyon 41

01.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)

03.45 Afili Aşk 'Dizi (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Seni Seven Ölsün 'Türk Filmi'

16.15 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Baş Belası 'Dizi'

00.20 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)

03.50 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)

06.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)

16.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı 'Türk Filmi'

21.55 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Film'

23.50 Yerli Dizi

01.50 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)

02.50 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Paylaş Benimle

14:30 Paylaş Benimle

20:00 Masterchef Türkiye 2021