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TV Yayın akışı 13 Ağustos 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 13 Ağustos 2021 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Aşk Mantık İntikam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 13 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 13 Ağustos 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 13 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
00.15 Gerzek Şaban 'Türk Filmi'
02.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme(Tekrar)
04.30 Sevcan'la Lezzet Yolunda (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.45 Aşk Mantık İntikam 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
23.45 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
03.00 İnadına Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Kefaret 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar)
16.45 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Dedemin Fişi 'Türk Filmi'
22.30 Dedemin Fişi 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.30 Star Market (Tekrar)
02.30 Aramızda Kalsın 'Dizi' (Tekrar),
04.30 Yüksek Sosyete 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Magazin D Yaz
14.00 Küçük Ağa 'Dizi' (Tekrar)
16.00 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Karayip Korsanları: Ölü Adamın Sandığı 'Yabancı Sinema'
23.15 Operasyon 41
01.30 Ece Üner İle Susma (Tekrar)
03.45 Afili Aşk 'Dizi (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Seni Seven Ölsün 'Türk Filmi'
16.15 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Baş Belası 'Dizi'
00.20 İkimizin Sırrı 'Dizi' (Tekrar)
03.50 Kalp Yarası 'Dizi' (Tekrar)
06.20 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.45 Gönül Dağı 'Dizi' (Tekrar)
16.10 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Kral Şakir: Korsanlar Diyarı 'Türk Filmi'
21.55 Gizemli Adaya Yolculuk 'Yabancı Film'
23.50 Yerli Dizi
01.50 Dünya Hali 'Dizi' (Tekrar)
02.50 Masumlar Apartmanı 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:30 Paylaş Benimle

14:30 Paylaş Benimle

20:00 Masterchef Türkiye 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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