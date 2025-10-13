Televizyon karşısına geçen izleyiciler, bugün yayınlanacak içerikleri araştırmaya başladı. 13 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi ile kanallarda hangi yapımların izleyici karşısına çıkacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan Hayalet Avcıları Öteki Dünya filmi sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 13 Ekim Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...