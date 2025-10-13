Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin TV YAYIN AKIŞI 13 EKİM 2025: Bugün TV’de neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı listesi

        TV yayın akışı 13 Ekim 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        13 Ekim 2025 TV yayın akışı bugünü evde televizyon izleyerek geçirecek olan seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Kanalların yayın akışına göre, gündüzden akşam kuşağına kadar birbirinden farklı formatta programlar ve diziler yayınlanacak. TRT 1'de Cennetin Çocukları ve Kanal D'de Uzak Şehir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. TV8'de ise TV8'de MasterChef Türkiye yarışması ekrana gelecek. İşte, 13 Ekim Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2025 - 14:54 Güncelleme: 13.10.2025 - 15:37
        Televizyon karşısına geçen izleyiciler, bugün yayınlanacak içerikleri araştırmaya başladı. 13 Ekim 2025 TV yayın akışı listesi ile kanallarda hangi yapımların izleyici karşısına çıkacağı belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre, bu akşam Cennetin Çocukları ve Uzak Şehir dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan Hayalet Avcıları Öteki Dünya filmi sinemaseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte, 13 Ekim Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now TV yayın akışı...

        13 EKİM 2025 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Aile

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Bahar

        02:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

        22:30 Hayalet Avcıları Öteki Dünya

        00:45 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

        02:30 Baba Ocağı

        04:00 Dürüye'nin Güğümleri

        05:30 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Güller ve Günahlar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Uzak Şehir

        00:15 Güller ve Günahlar

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Baht Oyunu

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aynadaki Yabancı

        23:20 Gözleri Karadeniz

        02:30 Kardeşlerim

        05:10 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:23 İstiklal Marşı

        05:25 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06:15 Kalk Gidelim

        09:15 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:40 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Cennetin Çocukları

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

        10:45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Sahtekarlar

        19:00 Selçuk Tepeli İle Now Ana Haber

        20:00 Sahtekarlar

        22:15 Kıskanmak

        01:45 Sahtekarlar

        04:00 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

