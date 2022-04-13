Günün yorgunluğunu televizyon izleyerek atmak isteyen vatandaşlar 13 Nisan TV yayın akışında hangi dizi, film ve haber bültenlerinin olduğunu araştırıyor. 13 Nisan Çarşamba akşamı; SHOW TV’de Oğlum, TV8’de Annenin Sırrıdır Çocuk, TRT 1’de Kara Tahta, ATV’de Kuruluş Osman ve Kanal D’de Sadakatsiz dizileri yeni bölümleriyle seyircisiyle buluşuyor. 13 Nisan Çarşamba Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı şu şekilde;