Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)
23.30 Pembe Panter 2 'Yabancı Film'
01.30 Türk Malı 'Dizi' (Tekrar)
04.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Bay Yanlış 'Dizi'
00.15 Tam Kafadan 'Türk Filmi'
02.30 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Katma Değer Şaban 'Türk Filmi'
21.45 Katma Değer Şaban 'Türk Filmi' (Tekrar)
23.45 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)
02.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)
04.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Iron Man 2 'Yabancı Film'
22.30 Rocky 2 'Yabancı Film'
00.45 Rocky 2 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.00 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 'Yabancı Film'
21.45 Geleceğe Dönüş 3 'Yabancı Film'
00.00 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)
01.40 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Dangal 'Yabancı Film'
23.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01.00 Yerli Dizi
03.35 Zaman Matinesi
04.35 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)
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