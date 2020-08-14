Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 14 Ağustos Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show (Tekrar)

23.30 Pembe Panter 2 'Yabancı Film'

01.30 Türk Malı 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Aşk Laftan Anlamaz 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bay Yanlış 'Dizi'

00.15 Tam Kafadan 'Türk Filmi'

02.30 Şevkat Yerimdar 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Katma Değer Şaban 'Türk Filmi'

21.45 Katma Değer Şaban 'Türk Filmi' (Tekrar)

23.45 Medcezir 'Dizi' (Tekrar)

02.00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)

04.30 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Iron Man 2 'Yabancı Film'

22.30 Rocky 2 'Yabancı Film'

00.45 Rocky 2 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.00 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber Bülteni

20.00 Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor 'Yabancı Film'

21.45 Geleceğe Dönüş 3 'Yabancı Film'

00.00 Kardeş Payı 'Dizi' (Tekrar)

01.40 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)

05.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Dangal 'Yabancı Film'

23.30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01.00 Yerli Dizi

03.35 Zaman Matinesi

04.35 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)