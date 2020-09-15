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TV Yayın akışı 15 Eylül 2020 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 15 Eylül 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Baraj, Hekimoğlu, Masumlar Apartmanı, Menajerimi Ara ve MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 15 Eylül Salı Show TV, Kanal D, Satr TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Eylül Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Yedi Bela Hüsnü

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Hekimoğlu

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Arabalar 3

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Baraj

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Menajerimi Ara

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Masumlar Apartmanı

TV 8 YAYIN AKIŞI

20:00 MasterChef Türkiye

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