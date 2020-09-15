Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 15 Eylül Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Yedi Bela Hüsnü
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Hekimoğlu
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Arabalar 3
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Baraj
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Menajerimi Ara
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Masumlar Apartmanı
TV 8 YAYIN AKIŞI
20:00 MasterChef Türkiye
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