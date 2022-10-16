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TV yayın akışı 16 Ekim Pazar 2022: Bugün televizyonda neler var?

Tüm haftanın yorgunluğunu televizyon keyfi yaparak atacak izleyiciler, 16 Ekim 2022 Pazar gününde televizyonda hangi programların yayınlanacağını merak ediyor. İşte, 16 Ekim 2022 Pazar günü televizyon yayın akışı...

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  • TV yayın akışı 16 Ekim Pazar 2022: Bugün televizyonda neler var?

    Pazar günü, televizyon keyfi yapacak seyirciler için yine birçok türden yapım ekranlarda olacak. Peki, 16 Ekim 2022 Pazar gününde televizyonda neler var? İşte, 16 Ekim 2022 televizyon yayın akışı... 
  • TV yayın akışı 16 Ekim Pazar 2022: Bugün televizyonda neler var?

    STAR TV

    07:00 İki Aile

    07:30 Duy Beni 

    11:00 Tülin Şahin ile Moda

    12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

    14:00 Gecenin Ucunda

    16:20 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

    18:15 Star Ana Haber

    19:00 Çok Güzel Hareketler 2

    20:00 Çok Güzel Hareketler 2

    23:20 Yerli Dizi Tekrar 

    02:00 Yerli Dizi Tekrar 

    04:00 Türk Müziği

    05:00 Kiralık Aşk
  • TV yayın akışı 16 Ekim Pazar 2022: Bugün televizyonda neler var?

    TV 8 

    06:30 Oynat Bakalım

    07:00 Doğduğun Ev Kaderindir

    08:45 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

    10:00 10 Yaş Genç / Yeni Bölüm

    10:45 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

    13:15 MasterChef Türkiye

    15:30 Pişir de Görelim / Yeni Bölüm

    18:00 MasterChef Türkiye

    20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

    00:15 Canım Annem

    02:15 Gazete Magazin

    03:30 8x8

    04:45 Bilginiz Olsun
  • TV yayın akışı 16 Ekim Pazar 2022: Bugün televizyonda neler var?

    SHOW TV

    07:00 Yeni Gelin

    10:00 Pazar Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Mucize Aşk

    22:45 Çaylaklar

    00:45 Çaylaklar

    02:30 Çiçek

    04 :15 Bir Şansım Olsa
  • TV yayın akışı 16 Ekim Pazar 2022: Bugün televizyonda neler var?

    ATV

    06:20 Bir Zamanlar Çukurova

    07:30 Atv'de Hafta Sonu

    10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

    11:30 Dizi TV

    12:15 Kardeşlerim

    15:45 Yalnız Kurt

    19:00 Atv Ana Haber

    20:00 Gül Masalı

    00:20 Aldatmak

    03:20 Kardeşlerim

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova
  • TV yayın akışı 16 Ekim Pazar 2022: Bugün televizyonda neler var?

    TRT 1

    05:25 Balkan Ninnisi

    08:45 Uyanış: Büyük Selçuklu

    11:50 Enine Boyuna

    13:00 Hayallerinin Peşinde

    13:20 3'te 3

    14:35 Kasaba Doktoru

    18:00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    19:00 Ana Haber

    20:00 Teşkilat

    00:15 Alparslan: Büyük Selçuklu

    02:45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

    03:30 Uyanış: Büyük Selçuklu
  • TV yayın akışı 16 Ekim Pazar 2022: Bugün televizyonda neler var?

    FOX

    08.30 Çalar Saat Hafta Sonu 

    11.15 Ekonomi Arası

    11.20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

    13.00 Tozluyaka

    16.00 İyilik

    19.00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

    20.00 Tozluyaka

    00.00 Yasak Elma

    02.30 Kamera Arkası 

    03.15 Senden Daha Güzel

    05.30 Şevkat Yerimdar
  • TV yayın akışı 16 Ekim Pazar 2022: Bugün televizyonda neler var?

    KANAL D

    07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

    09:20 Set Ekstra

    09:45 Magazin D Pazar

    13:00 Arda ile Omuz Omuza

    14:00 Camdaki Kız

    16:15 Üç Kız Kardeş

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Yargı

    00:15 O Kız

    02:45 Sanal Hayatlar

    04:30 5N1K

    05:15 Yabancı Damat

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