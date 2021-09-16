Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Korkusuz Korkak 'Türk Filmi'

21.45 Hababam Sınıfı Güle Güle 'Türk Filmi'

23.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)

02.15 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi'

04.00 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim

16.00 Fulya İle Umudun Olsun

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi'

22.30 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'

01.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)

03.45 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim (Tekrar)

06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde

16.00 Star Market

18.45 Star Haber

20.00 Kazara Aşk 'Dizi'

00.30 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)

05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta

15.45 Ece Üner İle Susma

19.00 Kanal D Haber

20.00 Camdaki Kız 'Dizi'

00.15 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)

05.15 Ankara'nın Dikmeni 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'

00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)

03.55 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.20 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

15.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Ana Haber

20.00 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'

01.15 Seneye Bu Zamanlar

02.15 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:45 Masterchef Türkiye 2021

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021