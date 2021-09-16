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TV Yayın akışı 16 Eylül 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 16 Eylül 2021 Perşembe yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Bir Zamanlar Çukurova, Barbaroslar ve Camdaki Kız dizileri yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte, 16 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 16 Eylül 2021 Perşembe! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Eylül Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 1 Başka Güzel
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Korkusuz Korkak 'Türk Filmi'
21.45 Hababam Sınıfı Güle Güle 'Türk Filmi'
23.30 İçimizden Biri 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi'
04.00 1 Başka Güzel (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim
16.00 Fulya İle Umudun Olsun
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Uzak Şehrin Masalı 'Dizi'
22.30 Aşk Mantık İntikam 'Dizi'
01.15 Fulya İle Umudun Olsun (Tekrar)
03.45 Kadir Ezildi İle En Hamarat Benim (Tekrar)
06.00 Aşk Yeniden 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16.00 Star Market
18.45 Star Haber
20.00 Kazara Aşk 'Dizi'
00.30 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Sabahın Sultanı Seda Sayan (Tekrar)
05.00 Kaçak Gelinler 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Ece Üner İle Susma
19.00 Kanal D Haber
20.00 Camdaki Kız 'Dizi'
00.15 Baht Oyunu 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Gelinim Mutfakta (Tekrar)
05.15 Ankara'nın Dikmeni 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01.40 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane (Tekrar)
03.55 Hercai 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

12.20 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
15.45 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Ana Haber
20.00 Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı 'Dizi'
01.15 Seneye Bu Zamanlar
02.15 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

13:45 Masterchef Türkiye 2021

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye 2021

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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