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        Haberler Bilgi Magazin TV yayın akışı 16 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var? Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı

        TV yayın akışı 16 Haziran 2025: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        Televizyon izlemek bazı kişiler için en keyifli aktiviteler arasında yer alıyor. Günün yorgunluğunu atmak isteyen izleyiciler, ekran başına geçiyor. Kanal kanal dolanıp beğendikleri dizi, film ve yarışma gibi yapımlardan birini seçip izlemeye koyuluyor. Akşam ne izlemek istediklerine karar vermek isteyenler ise ülkenin en çok izlenen kanalları olan Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışlarını kontrol ediyor. Peki, bugün televizyonda neler var? İşte, 16 Haziran 2025 TV yayın akışı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 10:53 Güncelleme: 16.06.2025 - 10:53
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        1

        TV yayın akışı, ne izlemek istediklerine karar vermek isteyen izleyicilere yardımcı oluyor. Bu yayın akışları aracılığıyla Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT 1, Now gibi Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında hangi yapımların saat kaçta yayınlanacağı belli oluyor. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte, 16 Haziran 2025 Pazartesi Show TV, Star TV, Kanal D, TV8, ATV, TRT1, Now TV yayın akışı...

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

        09:00 Aşk Laftan Anlamaz

        12:00 Bahar

        15:00 Kızılcık Şerbeti

        18:25 Show Ana Haber

        20:00 Sosyete Şaban

        22:15 Şaban Pabucu Yarım

        00:15 Sosyete Şaban

        02:00 Şaban Pabucu Yarım

        03:45 Kızılcık Şerbeti

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Güne Başlarken

        09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

        16:15 Aramızda Kalsın

        19:00 Star Haber

        20:00 Hababam Sınıfı

        22:00 Bittin Sen

        23:30 Bittin Sen

        01:15 Feryat

        02:45 Kaderimin Oyunu

        05:00 Aramızda Kalsın

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Kavak Yelleri

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        13:30 Gelinim Mutfakta

        16:30 Aşk-ı Memnu

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        22:45 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

        01:15 Hababam Sınıfı: Yaz Oyunları

        02:45 Yargı

        04:45 Poyraz Karayel

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Mutfak Bahane

        16:00 Esra Erol’da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Aile Saadeti

        22:50 Aile Saadeti

        01:20 Aile Saadeti

        04:00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

        05:55 Hangimiz Sevmedik

        08:55 Kod Adı Kırlangıç

        10:10 Kasaba Doktoru

        13:00 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        14:10 Seksenler

        15:25 Teşkilat

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Çırak

        22:00 FIFA Kulüpler Kupası 2025 Grup Maçı "Chelsea - Los Angeles FC"

        00:15 Tutunamayanlar

        01:45 Lingo Türkiye

        02:50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        03:40 Kasaba Doktoru

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çift Kişilik Oda

        13:45 Sen Çal Kapımı

        16:45 Karagül

        19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

        20:00 Yetenek Sizsiniz

        00:30 Çift Kişilik Oda

        03:00 Adım Farah

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        11:00 MasterChef Türkiye

        12:30 İşte Benim Stilim

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        16 HAZİRAN 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

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