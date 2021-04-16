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TV Yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV Yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Akrep, Arka Sokaklar, Akıncı, Kırmızı Oda, Son Yaz, Payitaht ve Ramo yeni bölümleriyle ekranlara gelecek. İşte 16 Nisan Cuma Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

TV Yayın akışı 16 Nisan 2021 Cuma! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Nisan 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
00.15 Tehlikeli Soygun 'Yabancı Film'
02.00 Tehlikeli Soygun 'Yabancı Film' (Tekrar)
03.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta
16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'
00.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
00.15 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.10 Akıncı 'Dizi'
00.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04.55 Hz Ömer 'Dizi'
05.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Memet Özer İle Mutfakta
14.00 Temizlik Benim İşim
16.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Son Yaz 'Dizi'
00.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.45 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

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