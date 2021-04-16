Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cuma akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 16 Nisan 2021 Cuma Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TRT1 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Sevcan'la Lezzet Yolunda

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo 'Dizi'

00.15 Tehlikeli Soygun 'Yabancı Film'

02.00 Tehlikeli Soygun 'Yabancı Film' (Tekrar)

03.30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.15 Gelinim Mutfakta

16.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

16.45 Aşk-ı Memnu 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Arka Sokaklar 'Dizi'

00.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

04.45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.30 Güllerin Savaşı 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

13.15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bir Demet Tiyatro (Tekrar)

18.30 Star Haber

20.00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

00.15 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

13.00 Atv Gün Ortası

14.00 Beni Bırakma 'Dizi'

16.20 Esra Erol'da

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.20 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.10 Akıncı 'Dizi'

00.20 Kardeşlerim 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04.55 Hz Ömer 'Dizi'

05.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

13.00 Memet Özer İle Mutfakta

14.00 Temizlik Benim İşim

16.00 Osman Müftüoğlu İle 30 Dakikada Sağlık

16.15 Zuhal Topal'la Sofrada

19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20.00 Son Yaz 'Dizi'

00.15 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.45 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

06.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)