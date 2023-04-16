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TV yayın akışı 16 Nisan 2023 Pazar: Bugün kanallarda neler var?

Haftanın son gününü televizyon karşısında geçirmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında bu akşam TV yayın akışında hangi dizilerin ve filmlerin olacağını araştırıyor. Bugün yani 16 Nisan Pazar, gündüz kuşağında magazin programları yer alırken akşam diziler ve filmler olacak.

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  • TV yayın akışı 16 Nisan 2023 Pazar: Bugün kanallarda ne var? SHOW TV, FOX TV, KANAL D, STAR TV, ATV, TRT 1

    STAR TV YAYIN AKIŞI

    07:00 Söz
    08:00 Yüz Yıllık Mucize
    10:30 Ayrıcalıklı Rotalar
    11:00 Tülin Şahin İle Moda
    12:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
    14:00 Çöp Adam
    16:00 Ömer
    18:15 Star Haber
    19:00 Çok Güzel Hareketler 2
    20:00 Çok Güzel Hareketler 2
    23:30 Ömer
    02:00 Toprak İle Fidan
    03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
    05:00 Söz
  • TV yayın akışı 16 Nisan 2023 Pazar: Bugün kanallarda ne var? SHOW TV, FOX TV, KANAL D, STAR TV, ATV, TRT 1

    TV8 YAYIN AKIŞI

    06:00 Doğduğun Ev Kaderindir
    08:30 Türkiye’nin Doktorları
    10:00 Komançi İstasyonu (Yabancı Sinema)
    11:45 Komançi İstasyonu (Yabancı Sinema)
    13:00 Survivor Panorama
    15:15 Survivor 2023
    20:00 Survivor 2023
    00:15 Survivor Ekstra
    01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan Özel)
    02:45 Kırmızı Oda
    04:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular (Ramazan Özel)
  • TV yayın akışı 16 Nisan 2023 Pazar: Bugün kanallarda ne var? SHOW TV, FOX TV, KANAL D, STAR TV, ATV, TRT 1

    ATV YAYIN AKIŞI

    06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi
    07:00 Hercai
    07:30 ATV’de Hafta Sonu
    10:00 Senin Hikayen (Yerli Sinema)
    11:30 Dizi TV
    12:20 Ateş Kuşları
    15:40 Kardeşlerim
    19:00 ATV Ana Haber
    19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
    20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
    00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam
    02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
    02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
  • TV yayın akışı 16 Nisan 2023 Pazar: Bugün kanallarda ne var? SHOW TV, FOX TV, KANAL D, STAR TV, ATV, TRT 1

    SHOW TV YAYIN AKIŞI

    06:15 Tarkan Viking Kanı (Yerli Sinema)
    07:45 Arabesk (Yerli Sinema)
    10:00 Pazar Sürprizi
    13:00 Bir Şansım Olsa
    14:30 Kızılcık Şerbeti
    18:25 Hafta Sonu Ana Haber
    20:00 Güzel Günler
    00:15 Aile
    02:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • TV yayın akışı 16 Nisan 2023 Pazar: Bugün kanallarda ne var? SHOW TV, FOX TV, KANAL D, STAR TV, ATV, TRT 1

    TRT 1 YAYIN AKIŞI

    05:40 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
    05:50 Kara Tahta
    08:20 Uyanış: Büyük Selçuklu
    11:40 1 Çorba
    11:45 Enine Boyuna
    13:00 Yürek Çıkmazı
    15:40 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
    17:40 Ana Haber
    18:10 Ramazan Sevinci
    20:00 Teşkilat
    23:30 Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Yeni Sezon
    01:10 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
    03:00 Sahur Bereketi
    04:50 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif
    05:50 Kapanış
  • TV yayın akışı 16 Nisan 2023 Pazar: Bugün kanallarda ne var? SHOW TV, FOX TV, KANAL D, STAR TV, ATV, TRT 1

    FOX TV YAYIN AKIŞI

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
    11:15 Ekonomi Arası
    11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi
    13:00 Adım Farah
    16:00 Tetikçinin Oğlu
    19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
    20:00 Ego
    00:15 Gülcemal
    02:30 Kamera Arkası
    03:30 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
    05:00 Tetikçinin Oğlu
    06:15 Yalnız Kalpler
  • TV yayın akışı 16 Nisan 2023 Pazar: Bugün kanallarda ne var? SHOW TV, FOX TV, KANAL D, STAR TV, ATV, TRT 1

    KANAL D YAYIN AKIŞI

    06:15 Asi
    09:45 Magazin D Pazar
    13:00 Arda İle Omuz Omuza
    13:45 Üç Kız Kardeş
    16:00 Veda Mektubu
    18:30 Kanal D Ana Haber
    20:00 Yargı
    00:15 Kraliçe
    02:30 5N1K
    03:30 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
    05:15 Arda’nın Ramazan Mutfağı
    05:45 Güneşi Beklerken

     

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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