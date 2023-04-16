ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Mevlid ve Süleyman Çelebi

07:00 Hercai

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Senin Hikayen (Yerli Sinema)

11:30 Dizi TV

12:20 Ateş Kuşları

15:40 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

19:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Ben Bu Cihana Sığmazam

02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel

02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur