Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

TV Yayın akışı 17 Nisan 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

TV yayın akışı 17 Nisan 2021 Cumartesi yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kuzey Yıldızı, Sen Çal Kapımı yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte, 17 Nisan Cumartesi Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı...

TV Yayın akışı 17 Nisan 2021 Cumartesi! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Nisan Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Tatlı Dillim 'Türk Filmi'
16.15 Tarkan 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Ip Man 3 'Yabancı Film'
02.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Türk Filmi'
04.15 Ip Man 3 'Yabancı Film' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası
13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı 'Dizi'
22.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.45 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 'Dizi' (Tekrar)
16.30 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.15 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
15.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Zengo 'Türk Filmi'
22.15 Zengo 'Türk Filmi'
00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
05.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.30 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

13.30 Çılgın Hırsız 3 'Yabancı Film'
15.15 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.15 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04.55 Hz Ömer 'Dizi'
05.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İBO SHOW konukları kimler? 17 Nisan 2021 bu akşamki İbo Show konukları isimleri
TELEVİZYONİBO SHOW konukları kimler?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta Kuzey ile Yıldız, bebeklerine kavuşuyor
TELEVİZYONKuzey ile Yıldız, bebeklerine kavuşuyor
Reyting sonuçları 16 Nisan 2021 Cuma! Dizi reyting sıralamasında kim birinci oldu? Cuma reytingleri
TELEVİZYON16 Nisan reyting sonuçları açıklandı
Kırmızı Oda 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Kırmızı Oda 33. son bölüm
TELEVİZYONKırmızı Oda 34. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Son Yaz 17. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Son Yaz 16. son bölüm...
TELEVİZYONSon Yaz 17. yeni bölüm fragmanı...
Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragman izle - Seni Çok Bekledim 12. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
TELEVİZYONSeni Çok Bekledim 12. yeni bölüm fragmanı...
Peaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor? Netflix Peaky Blinders 6.sezon tarihi açıklandı mı?
TELEVİZYONPeaky Blinders 6. sezon ne zaman başlıyor?
Güldür Güldür Show yeni bölümleriyle 23 Nisan'dan itibaren her Cuma SHOW TV'de
TELEVİZYONGüldür Güldür Show'un yayın günü değişti!
Seni Çok Bekledim final mi yaptı? Star TV yayın akışı - Seni Çok Bekledim neden yok, yeni bölüm ne zaman?
TELEVİZYONSeni Çok Bekledim neden yok?
Ramo neden final yapıyor? Ramo neden bitiyor? İşte Ramo final sebebi...
TELEVİZYONRamo neden final yapıyor?