Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Nisan Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bir Şansım Olsa
14.30 Tatlı Dillim 'Türk Filmi'
16.15 Tarkan 'Türk Filmi'
18.45 Show Ana Haber
20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'
00.15 Ip Man 3 'Yabancı Film'
02.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Türk Filmi'
04.15 Ip Man 3 'Yabancı Film' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası
13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
16.30 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber
20.00 Savaşçı 'Dizi'
22.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri
04.45 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)
06.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
14.00 'Dizi' (Tekrar)
16.30 'Dizi' (Tekrar)
18.45 Star Haber
20.00 İbo Show
00.15 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
15.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Kanal D Haber
20.00 Zengo 'Türk Filmi'
22.15 Zengo 'Türk Filmi'
00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)
02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti
05.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
05.30 Müzik Arası
ATV YAYIN AKIŞI
13.30 Çılgın Hırsız 3 'Yabancı Film'
15.15 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
19.20 Nihat Hatipoğlu İle İftar
20.15 Kardeşlerim 'Dizi'
00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur
04.55 Hz Ömer 'Dizi'
05.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
13:15 Doğduğun Ev Kaderindir
15:45 Kırmızı Oda
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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