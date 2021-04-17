Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Cumartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 17 Nisan Cumartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13.00 Bir Şansım Olsa

14.30 Tatlı Dillim 'Türk Filmi'

16.15 Tarkan 'Türk Filmi'

18.45 Show Ana Haber

20.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi'

00.15 Ip Man 3 'Yabancı Film'

02.15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği 'Türk Filmi'

04.15 Ip Man 3 'Yabancı Film' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

12.45 Ali Yeşilırmak İle Dostumun Dünyası

13.45 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

16.30 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20.00 Savaşçı 'Dizi'

22.45 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Fatih Savaş İle Sahur Sohbetleri

04.45 Savaşçı 'Dizi' (Tekrar)

06.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

12.00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

14.00 'Dizi' (Tekrar)

16.30 'Dizi' (Tekrar)

18.45 Star Haber

20.00 İbo Show

00.15 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi

05.00 Benim Tatlı Yalanım 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

13.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13.45 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)

15.15 Camdaki Kız 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Kanal D Haber

20.00 Zengo 'Türk Filmi'

22.15 Zengo 'Türk Filmi'

00.15 Hekimoğlu 'Dizi' (Tekrar)

02.30 M. Fatih Çıtlak'la Sahur Vakti

05.00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05.30 Müzik Arası

ATV YAYIN AKIŞI

13.30 Çılgın Hırsız 3 'Yabancı Film'

15.15 Maraşlı 'Dizi' (Tekrar)

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

19.20 Nihat Hatipoğlu İle İftar

20.15 Kardeşlerim 'Dizi'

00.20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Nihat Hatipoğlu İle Sahur

04.55 Hz Ömer 'Dizi'

05.35 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TV8 YAYIN AKIŞI

09:45 Mutfakta Türev Var

10:30 Süper 1 Takım

10:45 Survivor Panorama

13:15 Doğduğun Ev Kaderindir

15:45 Kırmızı Oda

20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler